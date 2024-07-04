Раскрыты последствия удара по порту под Одессой

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении портовых построек и административно-бытовых помещений в результате атаки ВС РФ. В своем Telegram-канале чиновник написал о ракетном ударе. В Минобороны РФ такую информацию не комментировали.

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Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом – гражданская портовая инфраструктура. <...> Повреждены портовые постройки и административно-бытовые помещения, — уточнил Кипер.



Ранее ВС России нанесли удар по участку железнодорожной станции в Красном Лимане на территории Донецкой Народной Республики, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России ударили по военному городку в Звягеле Житомирской области. По его словам, здесь находится 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. В МО РФ эту информацию не прокомментировали.

Лебедев уточнил, что серия прилетов осуществилась в ночь с 3 на 4 июля. Военный городок примыкает к большой охраняемой территории, добавил координатор подполья.