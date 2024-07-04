Российские войска добились значительных тактических успехов на Торецком направлении и продолжают наступательные операции.

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Видеозапись с геолокацией подтверждает, что ВС РФ только за 3 июля продвинулись более чем на километр от ранее подтвержденной линии фронта в направлении восточной окраины поселка Дружбы (к востоку от Торецка) и заняли в нем новые позиции вдоль улицы Садовой. Об этом рассказал заблокированный в РФ паблик Deep State.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 2 и 3 июля, показывают, что армия России продвинулась примерно на 1,8 километра на запад по улице Калиновой в Пивничном/Кирово. Главком Сырский опубликовал нарезку роликов, в которых украинские эксперты обнаружили зраду.

Самостийные картоделы ужаснулись. Район Соцгорода захисниками потерян в считанные дни, но самое страшное заключается в том, что вкупе с прорывом в соседней Дружбе здесь нарисовался «котел».

А тем временем киевские и вашингтонские аналитики утверждают, что эти «крупные успехи, вероятно, произошли не за последние 24 часа, поскольку российские источники ранее заявляли о многих неподтвержденных успехах ВС РФ под Торецком». Типа, они не верили, но, оказывается, зря.

Вот и по состоянию на вечер 3 июля несколько телеграм-каналов, которых недавно обвиняли в треше и хайпожорстве, сообщили, что российские войска взяли под полный контроль 25% Нью-Йорка/Новгородского, а также захватили либо частично, либо полностью Юрьевку (оба к югу от Торецка).

Бои в Юрьевке шокировали украинские источники скоротечностью. Оттуда приходят новости о быстрой зачистке русскими штурмовиками последних домов поселка, а также об установлении контроля над соседней железнодорожной станцией «Железное». Судя по картам, глубина продвижения ВС РФ составила за пару суток почти 4,5 км, а ширина почти до 2,5 км.

Эти новости перекликаются со сводками «Военной хроники», в которых сообщается: «Под Горловкой удлиняется прорыв в сторону села Нью-Йорк - бывшее Новгородское. Занята Юрьевка в западном ответвлении. Противник потерял ряд важных высот, опирающихся на терриконы.

Командование ВСУ не может взять ситуацию в свои руки, наступление ВС РФ под Торецком идет сразу с трех направлений: Пивничное, Дружба и Нью-Йорк».

Офицер Генштаба ВСУ на условиях анонимности дал краткий комментарий: «Прорыв украинской обороны в Нью-Йорке отражает суровую реальность (для киевского режима). Фронт по факту уже не является непрерывным из-за нехватки войск. Открытие северного Харьковского направления отвлекло подразделения, необходимые украинской армии для поддержания системы обороны образца 2014 года под Торецком. Российские войска воспользовались этим недостатком, чтобы проникнуть в городские агломерации к западу от Горловки».

Даже представитель «Хортицкой» группировки войск подполковник Назар Волошин переобулся в воздухе и в интервью украинскому изданию «Суспільне» признал крупные успехи ВС РФ, как в районе Торецка, так и в Часов Яре. По его словам, «если российским силам удастся развить наступление, они смогут более гарантированно угрожать Часовому Яру с юга».

Ожидаемо нардепка Марьяна Безуглая обвинила в прорыве фронта под Торецком главкома Сырского. На своей страничке в соцсетях она написала, что шокирована появлением русских солдат в Нью-Йорке, причем не на окраине, а практически в центре. По ее информации, министр обороны Умеров якобы обсуждает сдачу всей Торецкой агломерации с целью выравнивания фронта по дороге Часов Яр - Воздвиженка (соседнее с недавно освобожденным ВС РФ селом Новоалександровка).

Известный на Украине милитари-блогер, не замеченный ранее в симпатиях к Сырскому и Умерову, обвинил Безуглую в непрофессионализме, поскольку столь длинная ЛБС не «по карману» ВСУ. Правда, за отход на более выгодные позиции украинской армии придется пожертвовать Часов Яром, что тоже несет огромные риски для последующей обороны.

Комментируя эти инсайды, паблик «ЗеРада» отметил, что украинским солдатам сегодня опасно оставаться на Торецком выступе, прежде всего, из-за угрозы большого Нью-Йоркского «котла». Возможно, поэтому командование ВСУ уже начало завуалированный отход на запад от Горловки, скорее всего, вопреки приказам Зеленского, который настаивает на обороне любой ценой.

По ту линию фронта уже пишут о русской многоходовке. Мол, ВС РФ прорвали фронт ВСУ в Пивничном/Кирово после того, как взяли под огненный контроль рокаду чуть севернее Воздвиженки.

«Это - настоящий удар в слабое место в ВСУ - логистику. Альтернативный путь доставки (в Торецк) через Изюм и Краматорск займет от Павлограда 310 километров вместо сегодняшних 160, то есть дольше в два раза, что по армейским меркам критично», - пишет «ЗеРада».



Украинские солдаты 24-й ОМБр, которые сражаются на Торецком направлении, уже пожаловались на нехватку ПВО и артиллерии, тогда как у россиян имеется многократное преимущество. То ли речь идет о попытке самооправдаться, то ли враг и впрямь начал испытывать нехватку боеприпасов и не имеет сил для стабилизации ЛБС.