Кулеба: ВСУ критически не хватает ПВО и артиллерийских снарядов

Украинские войска испытывают критическую нехватку систем ПВО и артиллерийских снарядов.

Об этом в интервью литовскому агентству ELTA сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сильнейшей головной болью наших сухопутных сил являются бомбардировки. Мы не можем в воздухе обезвредить бомбы», — сказал глава украинского МИД.



Также Кулеба напомнил о том, что Киев «годами» говорит о нехватке боеприпасов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о новом пакете помощи Украине.