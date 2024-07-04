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Кулеба: ВСУ критически не хватает ПВО и артиллерийских снарядов

Украинские войска испытывают критическую нехватку систем ПВО и артиллерийских снарядов.

Кулеба: ВСУ критически не хватает ПВО и артиллерийских снарядов
© globallookpress.com

Об этом в интервью литовскому агентству ELTA сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сильнейшей головной болью наших сухопутных сил являются бомбардировки. Мы не можем в воздухе обезвредить бомбы», — сказал глава украинского МИД.

Также Кулеба напомнил о том, что Киев «годами» говорит о нехватке боеприпасов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о новом пакете помощи Украине.

Военные новости
Дмитрий Кулеба