Генерал США умер при загадочных обстоятельствах после визита на Украину

Генерала морской пехоты США в отставке Уильяма Ф. Маллена нашли мертвым в учебном центре Twentynine Palms, сообщает портал Task and purpose. По его данным, незадолго до внезапной смерти Маллен приезжал на Украину.

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Преданную службу генерал-майора Маллена нашей стране и Корпусу морской пехоты будут помнить всегда. Наши мысли и молитвы с его близкими, — прокомментировал ситуацию генерал-майор Томас Сэвидж.



Как пишет портал, отставной генерал посещал Украину в феврале этого года для проверки военной подготовки ВСУ. Он также встречался с заместителем министра обороны страны Натальей Калмыковой. По информрации журналистов, Маллен занимался анализом и разработкой программ по обучению украинских солдат.

Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что нападение на премьер-министра республики Роберта Фицо, совершенное 15 мая, будет рассматриваться как террористический акт. Он отметил, что стрелявшему в главу кабмина писателю Юраю Цинтуле уже сообщили об этом решении.

Сам Роберт Фицо заявил, что не чувствует ненависти к стрелявшему в него писателю. Глава словацкого правительства подтвердил, что в результате нападения его здоровье серьезно пострадало, однако он все равно намерен вернуться на работу.