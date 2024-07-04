Десантники в Крыму создали установку для противодействия БПЛА

Десантники в Крыму создали установку для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника. Об этом в Telegram Минобороны России.

© Telegram-канал «Минобороны России»

Разработка десантников группировки «Днепр» представляет собой станину для крепления двух танковых пулеметов Калашникова ПКТ калибра 7,62-миллиметра, которая оснащена ночным прицелом. Установка монтируется в кузове багги.

В феврале министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов заявил, что компания «Чаборз» получила грант на разработку багги для нужд специальной военной операции (СВО).