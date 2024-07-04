Украинский ЗРК "Бук" не смог выстрелить склеенной ракетой

Опубликовано фото последствий неудачного выстрела украинского самоходного зенитного комплекса "Бук-М1".

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Зенитчики ВСУ попытались выстрелить не совсем обычной ракетой 9М38М1. Боеприпас был составлен из двух половин, скрепленных герметиком.

Эксперимент завершился неудачей. Ракета не сошла с направляющих, двигатель выгорел, отвалившаяся боевая часть не сдетонировала.

Пускаться на опасные ухищрения украинских военных заставляет жесточайший дефицит боеприпасов к зенитным системам. В отличие от танков, ракеты для комплексов ПВО на Украине не выпускались и к начала спецоперации ВСУ располагали весьма ограниченным их количеством.