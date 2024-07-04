НАТО готовит документ о расширении сотрудничества с четырьмя странами

НАТО готовит первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Документ должен разъяснить рамки сотрудничества между НАТО и указанными государствами. Он позволит реагировать на угрозы, в том числе в сфере кибербезопасности и дезинформации.

Отмечается, что документ намерены опубликовать на следующей неделе.

Ранее стало известно о том, что Польша сохранит лидерство среди стран НАТО по военным расходам.