НАТО готовит документ о расширении сотрудничества с четырьмя странами
НАТО готовит первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.
Об этом сообщает издание Nikkei Asia.
Документ должен разъяснить рамки сотрудничества между НАТО и указанными государствами. Он позволит реагировать на угрозы, в том числе в сфере кибербезопасности и дезинформации.
Отмечается, что документ намерены опубликовать на следующей неделе.
Ранее стало известно о том, что Польша сохранит лидерство среди стран НАТО по военным расходам.