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Боец ВСУ заявил о катастрофической ситуации под Очеретино

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась катастрофическая ситуация под Очеретино в ДНР из-за БПЛА Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил специалист по связи ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью NV.

Боец ВСУ заявил о катастрофической ситуации под Очеретино
© ТАСС

Бескрестнов заявил о применении ВС России в районе Очеретино дронов с нестандартными частотами 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких БПЛА ставят под угрозу перемещения ВСУ в этом районе.

«Думаем, что с этим делать, потому что фактически там россияне устроили сафари на этом участке», — заявил украинский боец.

Он подчеркнул, что у ВСУ не оказалось средств РЭБ против беспилотников с таким диапазоном частот.

Ранее оператор подразделения ударных БПЛА ВСУ Настя Конфедерат заявила об их вреде для ВСУ. По ее оценкам, более 80 процентов используемых украинскими военными беспилотников не сертифицированы государством.

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