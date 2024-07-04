Более роты украинских военнослужащих дезертировали с позиций в поселке Нью-Йорк (Новгородское), сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

© РИА Новости

"В Нью-Йорке у ВСУ ситуация не очень хорошая. Оперативная обстановка привела к бегству в общей сложности более чем роты солдат противника", - сказал собеседник агентства.



Российские военные поразили военный объект ВСУ в порту Одесской области

В силовых структурах уточнили, что поселок находится под ударами российской артиллерии сразу с нескольких направлений.