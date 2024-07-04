В Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Lenta.ru

«Около 03:45 в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля <…>, который принадлежит сотруднику ТЦК», — сообщили украинскому изданию в правоохранительных органах. RT на русском

В июне на Украине началась волна поджогов автомобилей, принадлежащих военкоматам и лично военным. Так население пытается бороться с насильственной мобилизацией. Украинские военные даже стали наносить на свои машины надпись «Не ТЦК», таким образом давая понять, что они не служат в территориальных центрах комплектования. ТАСС