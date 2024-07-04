Белоусов поручил лишить соцвыплаты дезертиров

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил не начислять ежемесячную социальную выплату мобилизованным, которые самовольно оставляют воинские части или места военной службы. RT на русском

«Пункт 2 порядка осуществления ежемесячной социальной выплаты <…> дополнить абзацем следующего содержания: «Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», - говорится в документе. ТАСС

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Согласно документу, компенсация будет предоставляться участникам специальной военной операции (СВО), заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при их поступлении на военную службу. Белоусов заявлял, что в России следует обратить дополнительное внимание на вопросы социального обеспечения военнослужащих – участников СВО. Газета.Ru