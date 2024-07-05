В украинском порту произошел мощный взрыв

В порту Черноморска Одесской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщило издание ТСН в своем Telegram-канале.
«Черноморск — мощный взрыв», — говорится в сообщении.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Ранее бойцы российской армии поразили военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Другие подробности не сообщались.
До того сообщалось, что в Киеве и Киевской области произошли взрывы на аэродромах. Один из них, по данным пророссийского подполья, был слышен в направлении аэродрома Борисполь.