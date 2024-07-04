Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны бойцов

С начала 2024 года с Минобороны заключили контракт около 190 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны, фрагмент которого он опубликовал во «ВКонтакте».

По словам Медведева, в среднем за сутки в Вооруженные силы России приходит тысяча добровольцев. В этой связи от отметил работы как федеральных властей, так и регионов. На опубликованной записи видно, что в совещании по вопросам доукомплектования армии также принимали участие некоторые руководители российских областей и республик.

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«В целом задача, поставленная президентом [России Владимиром Путиным]по набору военнослужащих (…) выполняется», — подчеркнул зампред Совбеза.



Также он выразил отдельную благодарность россиянам, которые приняли решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации.