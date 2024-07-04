Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны бойцов

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что за 2024 год около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны. Об этом он рассказал во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками.

По его словам, в среднем объединенная группировка российских войск получает около одной тысячи новых добровольцев в день. Такой результат Медведев назвал «стабильным».

«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядком 190 тысячами граждан РФ», — заявил он во время совещания.



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