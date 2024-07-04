Главная причина успеха Вооруженных сил (ВС) России заключается в большом количестве управляемых бомб. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу LRT.

По его мнению, именно управляемые бомбы не оставляют украинской армии шансов на организацию обороны. Российская газета

Накануне представители Харьковской областной военной администрации подчеркнули, что российские фугасные бомбы ФАБ, которые также являются корректируемыми, способны долететь до любой точки Харькова. Российские военные периодически применяют ФАБ. В частности, бомбы задействуются для уничтожения украинских опорных пунктов во фронтовой зоне. Ura.Ru