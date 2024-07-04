В Польше заявили, что передача Киеву F-16 не изменит ситуации для ВСУ

Автор польского издания Defence24 считает, что передача ВСУ американских истребителей F-16 уже не поможет изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Как говорится в статье, западным истребителям будет сложно наносить удары по целям в глубине России, так как российские ПВО были созданы специально для защиты от подобных угроз. При этом источник также утверждает, что уровень подготовки российских пилотов гораздо выше, чем летчиков ВСУ — поэтому логичным шагом для Киева стало бы использование западных пилотов-наемников.

«В воздухе россияне смогут использовать множество преимуществ против F-16. Прежде всего известно, что они вряд ли проигнорируют появление F-16 и попытаются его уничтожить по многим причинам. Во-первых, из пропагандистских и имиджевых соображений. Во-вторых, они, вероятно, попытаются уничтожить парк F-16, чтобы не дать их флоту прижиться на Украине . Под этим укоренением я подразумеваю приобретение боевого опыта пилотами и наземным составом F-16, развитие их инфраструктуры и постепенное увеличение количества парка этих самолетов вместе с запасами боеприпасов», — сообщает издание.



Ранее в Раде заявили, что F-16 появятся на Украине уже в этом месяце.