В Донецке командир морпехов ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей

Верховный суд ДНР в четверг вынес пожизненный приговор командиру разведывательного отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Мирославу Черномору.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, 30-летний Черномор признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

По данным ГП, в суде установлено, что с марта по апрель 2022 года Черномор вместе с другими украинскими военнослужащими, находясь на боевой позиции в Мариуполе, отдал приказ об убийстве мирных жителей города. Выполняя его приказ, морпехи из автоматов расстреляли пятерых мирных мариупольцев, которые проходили вблизи их боевой позиции. В результате полученных ранений четверо мужчин скончались на месте, одному удалось спастись.