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Советник главы ДНР Гагин: Украинские военные массово сдаются в плен

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время трижды массово сдавались в плен. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Советник главы ДНР заявил, что украинские военные массово сдаются в плен
© вечерняя москва
— Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен — за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения, — рассказал Гагин.

По его словам, украинские солдаты планировали сдаться в плен еще с момента мобилизации.

Помимо этого, российские военные продолжают проводить успешные атаки на центры принятия решений ВСУ. Им также удается ликвидировать склады с боеприпасами и военную технику противника, отметил советник главы ДНР в эфире Первого канала.

Пятеро бойцов третьего батальона 110-й бригады ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады. Это произошло 28 июня после разгрома подразделения российскими войсками в районе Яснобородовки в ДНР.

25 июня на Горловском направлении солдаты 2-го стрелкового батальона 24-й механизированной бригады ВСУ также коллективно приняли решение сдаться в плен ВС РФ.

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