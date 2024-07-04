База Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом, предварительно, попала под удар российской авиабомбы ФАБ-3000. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — говорится в публикации.



Согласно предварительной информации, был зафиксирован прилет в районе железнодорожной станции. Как отмечается, он был настолько мощный, что в некоторых соседних домах потрескался фундамент от ударной волны.

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Впервые российские силы применили планирующую ФАБ-3000 20 июня. Удар авиабомбой с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Впоследствии кадры с использованием данного оружия попали в сеть.