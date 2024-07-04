Корвет РФ и корабли КНР проведут патрулирование в Корейском проливе

Российский корвет «Совершенный» проведет с отрядом боевых кораблей КНР в Корейском проливе совместное патрулирование. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России. RT на русском

«Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвертого по счету совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении. Отмечается, что с китайской стороны в патрулировании участвуют эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху» под командованием капитана 1-го ранга Бань Вань Джона. ТАСС

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