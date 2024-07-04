Перед подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто ставятся невыполнимые и фантастические задачи. Такое мнение выразил командир роты 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Говоря о высоком уровне потерь батальона в ходе боев в ДНР Кулик отметил, что высшее командование ВСУ ставит подразделению «фантастические задачи для космодесантников», в результате чего они не выполняются.

Он охарактеризовал такие действия командования как «близорукость, тупость, преступную халатность» и добавил, что реалистичные задачи ставятся уже после того, как подразделение ВСУ получает большие потери и теряет возможность наступать.

Подобные заявления появляются не впервые. 1 июля бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на высокие потери, вызванные действиями командования. Солдаты рассказали, что им приходится находиться на необорудованных позициях и мириться с неадекватным поведением непосредственного командира Ярослава Сидорова. Они отметили, что их случай не единичный и назвали происходящее «системным кризисом».