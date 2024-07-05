Совместные учения ВС США и Грузии, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

"США приступили к всестороннему пересмотру стратегических двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра, США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года", - говорится в заявлении Пентагона.



В ведомстве отметили, что решение связано с заявлениями грузинских властей о попытках США и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.

"В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии", - отметили в Пентагоне.



Власти Грузии неоднократно заявляли о попытках и желании определенных сил втянуть страну во "второй фронт" противостояния с Россией. При этом лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" подчеркивают, что вовлечение в конфликт приведет к катастрофическим последствиям для Грузии, а задача руководства - сохранять в стране мир.