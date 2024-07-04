Участнику СВО предложили купить себе медаль на Wildberries

Участнику специальной военной операции (СВО) на Украине Эльсу Гарееву из Татарстана предлагали купить себе медаль на Wildberries. Об этом он рассказал в интервью изданию «116.RU». Газета.Ru

Гареев служил в батальоне «Алга». По его словам, медалей за участие в спецоперации им не выдали, вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят. «Любого выжившего из «Алга» спроси, никто не ответит, за что он получил. А у ребят нет даже медалей участника СВО, которые положены всем. Это ведомственная награда, которая ни к чему не обязывает, но даже ее не дали (...) Купить я могу что угодно и где угодно, я могу обмануть всех вокруг себя, но себя не буду обманывать», — рассказал Гареев. Lenta.ru

Ранее в зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения военных медиков группировки Вооруженных сил России «Центр». Специалисты получили памятные грамоты и медали трех типов, включая «За воинскую доблесть» I степени. ТАСС