Участнику СВО предложили купить себе медаль на Wildberries

В Татарстане боец СВО заявил, что ему предлагали купить медаль на Wildberries
Участнику специальной военной операции (СВО) на Украине Эльсу Гарееву из Татарстана предлагали купить себе медаль на Wildberries. Об этом он рассказал в интервью изданию «116.RU». Газета.Ru
Гареев служил в батальоне «Алга». По его словам, медалей за участие в спецоперации им не выдали, вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят. «Любого выжившего из «Алга» спроси, никто не ответит, за что он получил. А у ребят нет даже медалей участника СВО, которые положены всем. Это ведомственная награда, которая ни к чему не обязывает, но даже ее не дали (...) Купить я могу что угодно и где угодно, я могу обмануть всех вокруг себя, но себя не буду обманывать», — рассказал Гареев. Lenta.ru
Ранее в зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения военных медиков группировки Вооруженных сил России «Центр». Специалисты получили памятные грамоты и медали трех типов, включая «За воинскую доблесть» I степени. ТАСС