Участнику СВО предложили купить себе медаль на Wildberries

В Татарстане боец СВО заявил, что ему предлагали купить медаль на Wildberries
Участнику специальной военной операции (СВО) на Украине Эльсу Гарееву из Татарстана предлагали купить себе медаль на Wildberries. Об этом он рассказал в интервью изданию «116.RU».
Военный служил в батальоне «Алга». По его словам, медалей за участие в СВО им не выдали, вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят.
30 июня в зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения военных медиков группировки Вооруженных сил России «Центр». Специалисты получили памятные грамоты и медали трех типов, включая «За воинскую доблесть» I степени. После награждения медики вернулись к выполнению задач, поставленных командованием.
До этого награды вручили артиллеристам группировки «Центр». Военнослужащие получили их из рук командира подразделения. Это медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость», а также знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Кроме того, некоторым артиллеристам были присвоены новые воинские звания.