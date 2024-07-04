Названы последствия захвата Израилем крупнейшего участка Палестины

Захват Израилем крупнейшей территории Палестины может привести к эскалации конфликта, предупредил эксперт по безопасности и Ближнему Востоку кандидат политических наук Саймон Ципис. В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что палестинцы могут начать восстание на Западном берегу реки Иордан.

Это действительно может привести к эскалации. Единственное, к чему это может привести — это восстание палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Тогда Израилю придется перебрасывать туда войска, — пояснил политолог.



Ципис уточнил, что это также чревато обострением ситуацией с движением «Хезболла» в Ливане. При этом, по его мнению, конфликт там уже обострен до предела. Политолог отметил, что действия сионистов, захвативших земли, противоречат интересам самого Израиля.

Это может еще больше обострить ситуацию с «Хезбаллой» в Ливане, хотя она и так обострена до предела. Действия сионистов противоречат интересам государства Израиль. Они не ведут к регулированию, а, наоборот, усугубляют ситуацию, — заявил Ципис.



Армия обороны Израиля ранее сообщила, что 20 снарядов было выпущено по израильской территории из района города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, часть из них была перехвачена.