Вооруженные силы Украины не способны противостоять российским планирующим бомбам. Об этом заявили в эфире индийского телеканала World is One News (WION), запись эфира которого доступна на YouTube.

«Эти бомбы позволяют России компенсировать необходимость в тактических ракетах, а также помогают ей не прибегать к использованию бомб свободного падения и не подвергать летчиков большему риску быть сбитыми», — сказали в эфире.



Кроме того, по сообщениям журналистов, президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что противоракетная оборона республики не справляется с ударами российских военных.

На Западе оценили мощь российской авиабомбы ФАБ-3000

Впервые Воздушно-космические силы России применили планирующую ФАБ-3000 20 июня. Удар авиабомбой с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Впоследствии кадры с использованием данного оружия попали в сеть.