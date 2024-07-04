Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины. Об этом сообщил со ссылкой на коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

Он уточнил, что ВС РФ нанесли два удара по Вышгороду в Киевской области в ночь на 4 июля. Газета.Ru

Как сообщил Лебедев, взрывы были слышны в районе ул. Генерала Кульчицкого, где находятся военная база и полигон. По словам собеседника агентства, это подразделение причастно к попытке атаки на Белгородскую область весной. Говорит Москва