Украинские войска оставили район Канал в Часовом Яре, расположенном на подконтрольной Киеву части территории ДНР. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Назар Волошин.

"Удерживать микрорайон Канал было нецелесообразно <...>. Это угрожало жизням и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были уничтожены. Командованием было принято решение отойти на более подготовленные и защищенные позиции", - сказал он в эфире украинского телемарафона.



3 июля в силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что украинские войска покинули позиции на востоке Часова Яра и пытаются усилить оборону на западе города. В Минобороны РФ информировали о полном освобождении района Новый в этом населенном пункте.

Часов Яр - один из ключевых логистических хабов ВСУ. На Украине ранее признавали, что положение для ВСУ в районе этого города сложное.