Военкор Александр Коц прокомментировал удары по аэродромной инфраструктуре, которые российская армия нанесла в первые дни июля.

В своем Telegram-канале он написал, что "вспарывание" украинских аэродромов постепенно становится ежедневной рутиной.

За три дня были нанесены удары по аэродромам Полтава и Миргород в Полтавской области и Долгинцево в Днепропетровской области.

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Коц отметил, что в преддверии прибытия F-16 российские военные демонстрируют работу по уничтожению самолетов на стоянках. Он назвал их "аэродромными потрошителями".

По словам Коца, подловить украинские самолеты не так-то просто, так как они постоянно перемещаются. Противник получает от НАТО разведданные о возможных ударах ВС РФ и поднимает машины в небо.

Между обнаружением цели и командой на поражение должны проходить считаные минуты. Кроме того, нужен постоянный объективный контроль с неба в десятках километрах от линии боевого столкновения.

Военный обозреватель добавил, что команда "потрошителей аэродромов" полностью готова к встрече с американскими истребителями.

"Ждем прибытия F-16", - заключил он.



Ранее западные СМИ написали, что российские войска своими ударами по украинским аэродромам нанесли неприемлемый ущерб ВСУ. Причиной участившихся атак является нехватка у ВСУ средств ПВО.