На ЗАЭС оценили ситуацию с электроснабжением Энергодара

Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложная, но веерные отключения пока не введены. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает РИА Новости.

«Ситуация с энергоснабжением все так же непростая. Веерные отключения пока не вводили», — сказала она.



Кроме того, представитель станции добавила, что специалисты усиленно ликвидируют последствия атаки.

В среду, 3 июля, беспилотники ВСУ атаковали подстанцию ЗАЭС «Радуга». В результате налета украинских дронов пострадали девять сотрудников станции, один из них получил травмы средней тяжести, остальные — легкой.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала такие действия украинских военных терактом. По ее словам, таким образом ВСУ создают угрозу жизнеобеспечения Энергодара, чем оказывают на его жителей психологическое и эмоциональное воздействие.