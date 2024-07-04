Уничтожение МиГ-29 на аэродроме ВСУ сняли на видео

Минобороны России опубликовало кадры удара по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Долгинцево в Днепропетровской области. Видео размещено в Teelegram-канале военного ведомства.

На снятом разведывательным беспилотником ролике видно, как стоящая авиатехника оказывается охвачена взрывом. Уточнется, что удар был нанесен тактической ракетой «Искандер».

"Искандеры" нанесли новый удар по аэродрому Миргород, где уничтожены пять Су-27

Ранее сообщалось, что Армия России одним ударом уничтожила украинский МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО.