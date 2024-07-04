Киев на фоне успешного российского наступления у Часова Яра и Волчанска нарастил свои группировки на харьковском и донецком направлениях. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих „хозяев“ из Штатов нарастил силы на обоих направлениях», — заявил Гагин.



Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что у украинской армии стоит задача удержать любыми способами Волчанск.

Также советник главы ДНР отметил, что на данный момент ВСУ бросают на передовую своих неподготовленных мобилизованных военных. Такое же было и во время контрнаступления Украины летом 2023 года.

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Ранее ВС РФ полностью освободили район Новый, который находится в Часовом Яру. Они также улучшили этим свое положение по переднему краю, пишет «Национальная служба новостей».

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные давят на ВСУ в районе Волчанска. В связи с этим командование Украины вынуждено перебрасывать подкрепления в этот район.