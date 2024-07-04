Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили "сафари" на мирных жителей, которые пытались спастись из-под Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), где в настоящее время идут боевые действия. Об этом беженцы, которых уже эвакуировали ВС РФ, рассказали РИА Новости.

По словам одной из женщин, она вместе с дочерью и внуком около двух месяцев пряталась в подвале частного дома после того, как ВСУ уничтожили их дом с помощью зажигательных боеприпасов. Ее дочь добавила, что за беженцами постоянно охотились расчеты беспилотников ВСУ, поэтому люди почти не покидали укрытия.

"Как сафари, что ли, охота за людьми. Они получается били-били, а утром дядя Саша вышел в туалет, они прямо на голову (сбросили боеприпас), и он до сих пор лежит там, месяц прошел", — рассказала женщина.



Она также выразила уверенность, что прячущимся беженцам вряд ли удалось бы долго протянуть, если бы их в итоге не спасли российские военные.

Российские войска освободили район Новый в городе Часов Яр

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские солдаты открыли огонь по группе беженцев, которые эвакуировались из Торецка.