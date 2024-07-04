$87.95-0.0494.58+0.89
Почта

США планируют разместить в Японии 48 истребителей F-35A

США в ближайшие несколько лет планируют разместить в Японии 48 истребителей пятого поколения F-35A. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

США раскрыли планы на размещение истребителей в Японии
© РИА Новости

По его словам, в ближайшие несколько лет на базе ВВС Японии Мисава будут размещены 48 истребителей F-35A и 36 истребителей F-16. При этом они заменят размещенные сейчас на Мисаве F-16 и F-15 соответственно.

Депутат Рады заявил о поставках истребителей F-16 Украине в июле

"Мы рассматриваем это как шаг, направленный на дальнейшее повышение как потенциала ВС США, так и потенциала сдерживания и реагирования японского-американского альянса", - отметил он.

Ранее о соответствующих планах также объявил Пентагон.

Военные новости
Пентагон