МО заявило об уничтожении украинских дронов "Фурия" и "Валькирия"

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил украинские разведывательные беспилотники "Фурия" и "Валькирия" в зоне проведения СВО.

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ЗРК "Стрела-10" и комплекс "Утес" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" в зоне СВО круглосуточно обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей: самолеты, вертолеты, БПЛА и баллистические ракеты.

"В этот раз расчет ЗРК "Стрела-10" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА "Фурия" и "Валькирия" ВСУ в зоне проведения СВО", - сказали в МО РФ.



ЗРК предназначен для непосредственного прикрытия подразделений Сухопутных войск во всех видах боя и на марше, а также малоразмерных объектов военного и гражданского назначения от ударов низколетящих средств воздушного нападения при их визуальной видимости.

"Данный комплекс имеет свои плюсы в работе, его не видно, а на развертывание и пуск ракеты уходит полминуты. Малогабаритность - можно спрятать где угодно боевую машину", - отметил командир боевой машины ЗРК "Стрела-10" с позывным Румын.



Расчет модернизирует все свои огневые позиции, чтобы ни один беспилотник не пролетел. У расчета установлен комплекс "Утес", который очень хорошо проявляет себя в ночное время при работе по так называемой "Бабе-яге". Расчеты ЗРК прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и мирные населенные пункты. В связи с активной и продуктивной работой, как говорят сами расчеты ЗРК, никаких проблем с ракетами в подразделениях ПВО нет. Своевременную доставку ракет в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.