Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России

Угнавший Т-64 украинский танкист Максим Лихачев получил гражданство России. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», — поведал собеседник агентства.



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Сам Лихачев в беседе с ТАСС подчеркнул, что с нетерпением ждал возможности получить российский паспорт. «К этому я шел долгие годы. Очень волнительно и радостно понимать, что я стал частью общества свободной и сильной страны, где есть место помощи тем, кто в ней нуждается», — сказал бывший украинский военный.

Лихачев сдался российским военным в конце мая под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном танке Т-64.