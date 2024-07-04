Сальдо рассказал о ситуации с населением в оккупированном ВСУ Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз.

По его словам, в городе не более 50 тыс. человек.

«Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации», — цитирует Сальдо РИА Новости.



Губернатор отметил, что в Херсоне продолжается «беспредел» прибывших с запада Украины сотрудников ТЦК, которые проводят массовую кампанию по насильственной мобилизации мужчин.

Ранее Сальдо заявил о попытках ВСУ забросить диверсантов в Херсонскую область.

Также Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергопредприятия в Херсоне.