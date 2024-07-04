В США рассказали о важной потере ВСУ после ракетного удара России

Украинская армия лишилась пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS в результате ракетного удара со стороны России. Об этом рассказал журнал The National Interest.

В материале отмечается, что данная система крайне важна для украинской артиллерии из-за своей дальности и мобильности, поэтому ее уничтожение является заметным поражением для Киева.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военными М270 MLRS. Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шесть РСЗО HIMARS.

В начале июня ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним и обслуживающий персонал.