Солдаты немецкой армии столкнулись с дефицитом вооружений

Военнослужащие Бундесвера испытывают острую нехватку вооружения. Об этом сообщил в соцсетях журналист Чей Боуз.

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«По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат», - приводит его слова телеканал 360.



Напомним, что 21 мая в ФРГ опровергли заявления об оказании помощи Киеву путем сбивания российских ракет со своей территории. Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлин не станет посылать свои войска на Украину.