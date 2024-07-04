США заявили об уничтожении радиолокационной станции хуситов

Американские военные за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и два беспилотных надводных аппарата в Красном море.

"За последние 24 часа силы СЕНТКОМ [Центральное командование Вооруженных сил США] уничтожили два надводных беспилотника в Красном море и одну радиолокационную станцию на подконтрольной хуситам территории Йемена", - сообщило Центральное командование ВС США на своей странице в Х (ранее Twitter).



После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.