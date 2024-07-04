CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня

Израиль и ХАМАС, по всей видимости, находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщил CNN израильский источник, знакомый с ходом переговоров.

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Израильские официальные лица полагают, что последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения. Однако сделка все еще не завершена и не гарантирована.

Израиль заявил, что получил ответ ХАМАС по заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала дать зеленый свет на вступление в следующую фазу переговоров; и, вероятно, потребуется несколько недель сложных переговоров, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и последовательность освобождений.

Израильские переговорщики намерены встретиться с политическим руководством Израиля, включая Нетаньяху, в ближайшие дни, чтобы решить, следует ли вступать в эту фазу детальных переговоров. ХАМАС подтвердил, что передал ответ на предложение Израиля посредникам Катару и Египту, повторив свое требование о полном прекращении огня.