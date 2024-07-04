Украинские командиры умышленно скрывают от вышестоящего руководства небоевые потери среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Андрей Марочко.

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По его данным, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела украинского военного было установлено, что несмотря на передозировку наркотическими веществами, минно-взрывные травмы были получены им позднее. При этом МВТ указывались как причина потери солдата ВСУ, уточнил Марочко.

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Ранее стало известно, что командиры ВСУ скрывают потерю территорий, что влияет на дальнейшие поражения украинских военных. Так, украинский ресурс DeepState уличил в подобном поведении командира теробороны в районе населенного пункта Новоалександровка на покровском направлении.