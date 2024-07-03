Появилось видео мощного удара российского «Искандера» по украинскому Миг-29

ВС РФ ударили «искандером» по аэродрому в Кривом Роге. Им удалось уничтожить украинский Миг-29, который стоял в аэропорту «Долгинцево». Также был ликвидирован склад боеприпасов и два штурмовика.

«Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области при помощи „Искандера-М“», — сообщают «Известия», публикуя соответствующее видео.



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Целью российских военных был Миг-29.