Власти Украины заявили о том, что ФАБ-500 достигают любой точки Харькова

Фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью способна долетать до любой точки Харькова.

Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона.

По словам Синегубова, армия России использовала новый вид корректируемых авиабомб во время боёв на Купянском направлении, а также для нанесения ударов по промышленным объектам Харькова. После модификации у ФАБ-500 была увеличена дальность до 80 км.

«Поэтому достаёт до любой точки Харькова», — заявил глава ОВА.



Ранее в Харькове произошёл взрыв.