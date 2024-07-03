Forbes: ВС РФ нанесли значительный ущерб авиации ВСУ

Российские военные несколько подряд прицельно бьют по аэродромам ВСУ, рассказал в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс. Он добавил, что ВС РФ удалось уничтожить несколько самолетов.

По его словам, в первый день российский беспилотник обнаружил на взлетной полосе авиабазы в Миргороде шесть истребителей Су-27 украинских ВВС. Через некоторое время по ним ударила российская баллистическая ракета. Она уничтожила как минимум два самолета.

На следующий день разведывательный дрон заметил вертолеты Ми-24 на аэродроме в Полтаве, на значительном удалении от границы. По ним также был нанесен удар. Один борт предположительно был уничтожен.

Эксперт заметил, что понесенные потери крайне болезненны для Украины — у страны осталось небольшое количество исправных самолетов и вертолетов. Он добавил, что заменить их нечем.

По его мнению, сложившаяся на линии противостояния тяжелая ситуация обусловлена тем, что ВСУ остро не хватает средств ПВО.

85 истребителей Lockheed Martin F-16 и ряд других самолетов, обещанных союзниками, будут столь же уязвимы перед ракетами и дронами, как и советские машины, уточнил аналитик. Они не исправят положение на фронте.