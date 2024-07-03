В Харьковской ОВА рассказали о новом свойстве ФАБ-500

Модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов эфире украинского телемарафона.

Синегубов заявил, что новый вид корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) использовался Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении, а также для ударов по промышленным объектам Харькова. По словам чиновника, ФАБ-500 после модификации приобрела новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров.

В Харьковской области уничтожен взвод ВСУ

«Поэтому [КАБ] достает до любой точки Харькова», — рассказал глава Харьковской ОВА. Он добавил, что в результате продолжительность воздушных тревог в городе может достигнуть 12-16 часов в сутки.



Ранее подполье заявило об ударах по складу с боекомплектом и производству дронов ВСУ в Харькове. Как сообщается, ВС России вечером 2 июля ударили по промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах города.