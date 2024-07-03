НАТО предрекли большие проблемы у российско-финской границы

Россия увеличит боевые соединения на границе с Финляндией, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт отметил, что с этой целью воссоздан Ленинградский военный округ. По его словам, НАТО ждут большие проблемы на российско-финской границе. Он также напомнил, что граница НАТО увеличилась на сотни километров.

Мы будем усиливать группировку на границе с Финляндией, с этой целью воссоздан Ленинградский военный округ. Граница НАТО увеличилась на сотни километров. Она недалеко от Санкт-Петербурга. НАТО укрепляет эту границу, строит заборы, — пояснил эксперт.



Дандыкин предположил, что будут приняты дополнительные меры по наращиванию ракетной группировки. Кроме того, по его мнению, меры будут приняты и на море.

Подобные меры будут приняты и на море. Это касается всех силовых структур, включая Росгвардию и пограничную службу. Сейчас, как известно, в пограничной службе снова будут служить срочники, — заключил Дандыкин.



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Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин ранее заявил, что Россия примет меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и ее союзников по НАТО. По его словам, они будут носить в том числе и военно-технический характер. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала Альянса на своей границе.