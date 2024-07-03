Пленный украинский солдат назвал Зеленского придурком

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Ольховой заявил, что не хотел идти на передовую и вообще служить в ВСУ, однако его мобилизовали. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Сражался до последнего с военкоматом, чтобы не идти. А у нас придурок Зеленский, все законы придумал такие, что просто от военкомата не уйдешь», - сказал пленный.



По словам Ольховского, он не способен убивать людей, поэтому выступает против боевых действий и ВСУ, однако судьба распорядилась иначе. Среди украинцев были дезертиры, однако их легко находили в лесу свои же.

Накануне другой пленный рассказал о плохом планировании боевых действий командованием, в результате он дважды случайно стрелял по своим. Украинец признался, что взяточничество в рядах ВСУ в период боевых действий носит повальный характер.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.