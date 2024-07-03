Российские силы ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS за сутки

За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

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В оборонном ведомстве сообщили об уничтожении подразделениями группировки войск "Днепр" ВС России пусковой установки залпового реактивного огня IRIS-T-SLM производства Германии .

Кроме того, благодаря действиям подразделения группировки "Центр" было уничтожено до 420 военных ВСУ, две БМП, в том числе Bradley, отметили в Минобороны.

Этой ночью российские средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. По сообщению военного ведомства, в течение ночи пресечены попытки со стороны Украины произвести террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров.