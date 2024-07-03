До взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы", - заявил подпольщик.



Лебедев добавил, что всего было осуществлено пять авианалетов. Подпольщик указал, что примерное количество украинских солдат, уничтоженных прилетом, - до взвода. По данным сопротивления, ВСУ несколько дней назад прибыли на ротацию.

Подполье также сообщило, что в результате ударов была уничтожена хозяйственная постройка, где украинские военные складировали небольшое количество боекомплектов. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями.

Незадолго до этого министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме в городе Полтаве в центре Украины. Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.